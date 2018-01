De sitewaasje by de Ofslútdyk is foar Rykswettersteat in "hoofdpijndossier". Dat seit wurdfierder Melanie Mulder. It ferkear fan Fryslân nei Noard-Hollân stie moandei oerenlang stil op de Ofslútdyk, om't de brêge by de Stevinslûzen fanwegen in steuring iepen stean bleau. Mulder: "De oorzaak van de storing weten we nog niet precies. Het is een technische storing."

Rykswettersteat kin noch net sizze wat de ynstânsje dwaan kin om de problemen mei de Ofslútdyk yn de takomst foar te kommen.