Inisjatyfnimster gasleaze dei: "We moeten van het gas af"

Jorien Bakker is bliid mei alle oandacht dy't de gasleaze dei krijt. De inisjatyfnimster út Grins die ferline wike in oprop oan minsken yn hiel Nederlân om dizze dei gjin gas te brûken. "We krijgen reacties uit de Randstad, uit het zuiden, uit Fryslân. Ik vind het echt geweldig."

Sels de NAM reagearre op twitter. "Zij grepen de hashtag #dagzondergas aan om aan te geven hoe belangrijk aardgas is, hoeveel van onze energievoorziening afhankelijk is van gas. Maar we moeten van het gas af, want we willen een toekomst zonder aardbevingen in Groningen."

Sûnder it gas is it wol kâld by Jorien thús. "Mijn vriend belde net, het is nu 13 graden. Vanavond wordt een uitdaging."

Goedemorgen! Even de twijfel; kraan naar links of rechts. Ah lekker fris begin en meteen wakker! #dagzondergas pic.twitter.com/TYS8vkUyFw — Jorien A. Bakker (@ja_bakker) January 15, 2018