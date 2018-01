Fuotbaltrainer Chris de Wagt ferlit oan 'e ein fan dit seizoen treddedifyzjonist ONS Snits. De Wagt komt full-time yn tsjinst as trainer by Jong SC Hearrenfean, dêr't er al as haadtrainer yn tsjinst is. Beide funksjes binne net mear mei-elkoar te kombinearjen.

Ien en oar betsjut dat ONS op syk moat nei in nije haadtrainer. De Wagt wie fan desimber 2016 ôf trainer by de Snitsers.