Autoferkear op de Ofslútdyk rydt wer

Autoferkear dat fia de Ofslútdyk fan Fryslân nei Noard-Hollân wol, kin tsjin trije oere oer de brêge by de Stevinslûzen. Rykswettersteat is op it stuit dwaande om in trochgong op de súdbrêge te meitsjen, sadat auto's der dêr oerhinne kinne. Frachtweinen sille noch wat langer wachtsje moatte foardat se oer de brêge meie. Der stiet yntusken in flinke file op de Ofslútdyk by Den Oever. Ferkear rjochting Fryslân kin der wol lâns.

Troch in steuring bliuwt de noardbrêge by de Stevinslûzen iepenstean. Hoe lang't dat probleem noch duorje sil is net bekend.