FIDEO: De man achter de hit 'Coño': wa is dj Puri?

Mei mear as fjouwer miljoen streams op muzyktsjinst Spotify en 800.000 views op YouTube kinne we wol stelle dat it nûmer 'Coño' fan de Snitser dj Akshe Puri in hit is yn in grut tal lannen. Mar in soad Friezen sille him net kenne. Wa is dizze jonge? Wy sochten him op yn syn studio yn Snits.

"Het verspreidt zich als een olievlek, en dat is supercool om mee te maken voor een jongen die geboren en getogen is in Friesland." Puri begûn op syn fyftjinde mei de muzyk en is ek ophâlden mei syn hbo-oplieding om him hielendal op de muzyk te rjochtsjen. "Mijn droom is om de wereld over te gaan met mijn muziek en met grote artiesten samen te werken. In 2018 zal ik laten zien wie Puri is."