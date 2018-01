Hege besite snein by swimbad It Gryn yn Stiens. Olympysk kampioen Maarten van der Weijden wie ien fan de dielnimmers oan de Iepen Fryske kampioenskippen iisswimmen. In kâld keunstke foar Van der Weijden soenen je tinke, mar: "Ik houd eigenlijk helemaal niet van koud water", seit er foardat it wetter yn giet.