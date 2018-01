Sjinkie Knegt foar tredde kear Europeesk kampioen shorttrack

Sjinkie Knegt is sneintemiddei foar de tredde kear yn syn karriêre Europeesk kampioen shorttrack wurden. Yn de finale fan de 1000 meter yn Dresden stelde Knegt syn titel feilich. Hy wie rapper as de Rus Semen Elistratov en Roberto Pukitis út Letlân. Knegt wûn sneon ek al de 500 en de 1500 meter yn Dresden. De 28-jierrige Bantegeaster wie snein al wis fan de titel, noch foardat de lêste ôfstân op it EK shorttrack yn Dresden ferriden waard.

Itzhak de Laat gie yn de B-finale fan de 1000 meter nei it twadde plak. Daan Breeuwsma waard yn de foarrondes útskeakele.