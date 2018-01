Emke Peterson is op 'e nij de earste man foar de FNP yn Dantumadiel. Dat is unanym besletten op de algemiene ledegearkomste. Peterson wie yn de ôfrûne fjouwer jier ek al wethâlder foar de FNP. De partij giet de kommende jierren fierder mei it rjochtsjen op projekten foar doarpen, út it doarpefûns wei.