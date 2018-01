Crispijn Ariëns wint KPN Marathon Cup yn Alkmaar

Reedrider Crispijn Ariëns fan Wolvegea hat sneontejûn de alfde KPN Marathon Cup yn Alkmaar op syn namme skreaun. It wie de twadde seizoensoerwinning foar Ariëns, sûnt de earste begjin novimber op It Hearrenfean. Hy naam de liedersposysje oer fan teamgenoat Sjoerd den Hertog. Johan Knol einige yn Alkmaar as twadde en Marcel van Ham kaam as tredde oer de finish.

By de froulju wûn Lisa van der Geest. Emma Engbers einige as twadde, folge troch Aggie Walsma fan Boalsert. Sy pakte dêrmei it brûns yn Alkmaar.