Soarchmeiwurkers Kwadrantgroep stride foar bettere CAO

Wyksoarch- en ferpleechhûsmeiwurkers fan de Kwadrantgroep yn Ljouwert wolle in bettere CAO, mei mear kollega's, tiid en wurdearring. Sneon binne se mei-inoar op de foto gien om wurkjouwersorganisaasje Actiz dúdlik te meitsjen dat de arbeidsomstannichheden better moatte, dan komt der genôch personiel by om al it wurk te dwaan.

Binnen de Kwadrantgroep binne al ôfspraken makke foar bettere wurkomstannichheden. FNV-bestjoerder Maureen van der Pligt: ''Onze leden zijn blij dat de Kwadrantgroep zich al hard maakt voor betere omstandigheden. Maar nu willen ze werkgeversorganisatie Actiz laten weten dat deze verbeteringen ook zwart op wit in de cao moeten komen. Zodat we allemaal meer collega's en meer waardering krijgen in 2018."