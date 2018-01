Der binne amper fertragings op it treinstation yn Snits. Dat docht bliken út sifers fan spoarbehearder ProRail. Snits stiet yn de top trije fan stasjons mei de minste fertragings. Nijeskâns yn Grinslân stiet boppeoan.

Relatyf koarte spoarlinen sûnder krusende spoarlinen of ôftakkings hawwe de minste fertraging. En as der wol fertraging is, hat it gjin gefolgen foar oare treinen.