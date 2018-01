It projekt Waterlicht fan keunstner Daan Roosegaarde is yn febrewaris yn Ljouwert te sjen op it Saailân. It ljochtkeunstprojekt wie earder te sjen yn Madrid, Parys en Amsterdam en luts tsientûzenen besikers.

It is in beweegjend keunstprojekt en makket ûnderdiel út fan meardere keunstwurken en -aktiviteiten dy't mei wetter te krijen ha. Dy projekten wurde spesjaal opfierd yn it Kulturele Haadstêdjier 2018. It is te sjen op 1, 2 en 3 febrewaris.