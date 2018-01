Rotonde moat ferkearsproblemen by Garyp oplosse

In nije rotonde moat de ferkearsproblemen oplosse dy't ûntstien binne by Garyp nei de oanlis fan de Sintrale As. Sûnt dy nije dyk der is, rider der safolle auto's oer de rûnwei om Garyp hinne, dat de âlde T-splitsing op it fiadukt it net mear oan kin.

De nije rotonde moat der nei de simmer wêze, seit projektlieder Dirk Lont fan de provinsje. Oant it safier is, komme der earst tydlike stopljochten. Dy wurde takom tiisdei ynstallearre en ynregele. No steane der noch alle dagen ferkearsregelers om de drokte yn de spits yn goede banen te lieden.