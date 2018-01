Der binne gjin spoaren fan drugs oantroffen yn it bloed fan de ferdronken Remon Bruinsma fan De Westereen. Dat lit de plysje witte. It is de foarlopige útslach fan it toksikologysk ûndersyk troch it NFI. Wol is der alkohol fûn yn it bloed. It giet hjir om in earste útslach. Der sil noch neier ûndersyk dien wurde. De útslach hjirfan wurdt takom wike ferwachte.

Bruinsma waard nijjiersdei nei in syktocht fan in moanne fûn yn it wetter fan de Prinsetún yn Ljouwert.

In het bloed van Remon Bruinsma is alcohol aangetroffen. Dit is de voorlopige uitslag van het toxicologisch onderzoek door het NFI. Vooralsnog zijn er geen sporen van verdovende middelen gevonden. #RemonBruinsma #Leeuwarden (1) — Politie Fryslân (@polfryslan) January 12, 2018