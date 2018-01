Goede start Fryske shorttrackers op EK

Titelkandidaten Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting binne de earste dei fan it Europeask kampioenskip shorttrack goed trochkaam. Knegt en Schulting gongen yn de foarrondes yn Dresden fan de 500, 1.000 en 1.500 meter troch. Itselde jildt foar outsider Itzhak de Laat. Daan Breeuwsma foel op de 1.500 troch syn eigen skuld, mar gong op de 500 en 1.000 meter wol troch.

By de froulju ride njonken Schulting gjin oare Friezen. Lara van Ruijven helle op alle ôfstannen de folgjende rondes. Nederlânsk kampioen Yara van Kerkhof krige op de 1.000 meter in penalty.

Letter freed folgje noch de heats fan de ôflossingsploech. Rianne de Vries en Dennis Visser binne de oare Friezen dy't by it EK binne en mooglik by de ôflossing noch yn aksje komme.

Sneon binne de finales fan de 1.500 en 500 meter en de heale finales fan de ôflossing. Snein binne de 1.000 en 3.000 meter en de finales fan de ôflossing.