Jehannes 'Kats' Veenstra, de sjonger fan de band Healers, is op 66-jierrige leeftiid stoarn. Hy wie al in skoft siik. De Healers spilen Fryske blues. De band makke yn de jierren 90 namme. Yn 2015 is de band der mei ophâlden. Jehannes Veenstra is doe selsstannich trochgean en hat koartlyn noch in single makke.