It earste houlik yn de nije gemeente Waadhoeke fynt freed plak. Erwin Christiaan Kroontje en Hieke Jacqueline Houtsma út Frjentsjer jouwe elkoar op it stedhûs yn dy stêd it ja-wurd. Loko-boargemaster Caroline de Pee is by it houlik oanwêzich en oerlanget it stel út namme fan de nije gemeente in kado.