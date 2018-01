Doelman Warner Hahn fan SC Hearrenfean is op trainingskamp yn it Spaanske La Palma opnij blessearre rekke. Syn skouder rekke út de kom, mar is no wer weromset. Hahn sil yn Nederlân fierder ûndersocht wurde.

Yn de earste kompetysjewedstriid fan it seizoen rekke Hahn ek al blessearre oan it skouder. Hy koe doe wikenlang net spylje.