Assistint-trainer Henk Jan Mulder wurdt it kommend seizoen de haadcoach fan kuorbalklup LDODK fan De Gordyk. Hy folget Erik Wolsink op, dy't nei trije seizoenen ôfskied nimt. Jan Jouke Flokstra wurdt assistint-trainer. Hy is no noch haadtrainer fan haadklasser Nic út Grins.