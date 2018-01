Trainersduo De Jong en Van der Heide bliuwt by De Graafschap

De Fryske fuotbaltrainer Henk de Jong (53) is ek it kommend seizoen noch de earste coach fan fuotbalklup De Graafschap út Doetinchem. De Jong hat syn kontrakt mei in jier ferlinge. Ek syn assistint Sandor van der Heide hat bytekene oant healweis 2019. Kommende freed spilet De Graafschap yn Ljouwert tsjin de âlde klup fan it trainersduo, SC Cambuur.