LIVE: NK shorttrack yn iisstadion Thialf

It Nederlânsk kampioenskip shorttrack is werom op It Hearrenfean. Omrop Fryslân is dêr snein live by yn iisstadion Thialf. De finaledei is fan 12.30 oere ôf folslein te folgjen fia Omropfryslan.nl en de Omrop-app. Yn dit live-artikel fine jo in livestream mei Nederlânsktalich ferslach fan Roelof de Vries, en de meast resinte útslaggen. Wolle jo nei de stream mei Frysk kommintaar sjen fan ferslachjouwer Andor Faber? Klik dat hjir (wurket allinnich op in kompjûter of laptop). Scroll nei ûnderen foar de útslaggen fan de finales.

Utslaggen:

Finale 1500 meter froulju

1. Avalon Aardoom

2. Marijn Wiersma

3. Rianne de Vries

Finale 1500 meter manlju

1. Itzhak de Laat

2. Sjinkie Knegt

3. Dylan Hoogerwerf