In frachtwein fan it bedriuw Melkweg Fritom út Boalsert wie sneontejûn belutsen by in slim ûngelok op de N355 yn Noordhorn. By it ûngelok rekken trije persoanen ferwûne.

De helptsjinsten rukten manmachtich út. De brânwacht moast deroan te pas komme om in ynsittende út de auto te heljen. Dy siet beknypt en waard letter troch de ambulânse nei it sikehûs brocht.

Ek de traumahelikopter waard ynskeakele. De minsken fan Verkeersongevallen Analyse (VOA) dogge op it stuit ûndersyk nei it ûngelok.