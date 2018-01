Wagenborg skrast ôffearten fanwegen eastewyn en leech wetter

Skipfeartûndernimming Wagenborg ferwachtet snein en moandei lêst te hawwen fan hurde eastewyn. Dêrtroch stiet it wetter yn de Waadsee leech. Dêrom hat Wagenborg fjouwer ôffearten tusken Holwert en It Amelân skrast.

De ôffeart fan It Amelân dy't foar snein 19.00 oere pland stie giet net troch. Ek de ôffeart fan in oere letter, fan Holwert, is troch Wagenborg derút smiten.

Neist twa ôffearten op snein, skrast Wagenborg der ek twa op moandei. It giet hjir om dy fan 8.30 oere fan It Amelân en dy fan 9.30 oere fan Holwert.

LET OP: Vanwege voorspelde lage waterstanden is de mogelijkheid om de haven van Holwerd veilig te bereiken de komende dagen beperkt. Als gevolg hiervan vervallen de volgende afvaarten: ZONDAG 7 januari 19.00 uur vanaf Ameland en 20.00 uur vanaf Holwerd. — Boot Ameland (@wpd_ameland) January 6, 2018