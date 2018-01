De bestjoerster fan in brommobyl hat mei har ferfiermiddel sneontemiddei foar skea soarge yn Snits. Se ried by it ferlitten fan in parkearplak efterút en rekke dêrby twa oare stilsteande auto's. De rit einige midden op de rotonde.

De plysje wie der gau by en gie yn petear mei de bestjoerster fan de 45-kilometerauto. De frou kaam mei de skrik frij.