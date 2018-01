By Goutum siet sneontemoarn opnij in hûn achter de skiep fan eigener Johannes de Jong oan. It giet om in hardershûn dy't útlitten waard troch in echtpear. De hûn jage de skiep op en jage se útinoar. Oft it deselde hûn is dy't freed by Goutum de twa skiep fan boer Johannes de Jong dea biten hat it, is noch net wis.

Wol sizze de eigeners dat de hûn freed op itselde plak ek achter de skiep oan sitten hat. De plysje is ynskeakele en siket de saak fierder út.