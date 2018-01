Advokaat Canoy: "Rechter kan meer bereiken met minder straf"

Troch nije regels yn de rjochtspraak kin in rjochter mear berikke mei minder straf. Dat seit alteast advokaat Bart Canoy. Sûnt 1 jannewaris dit jier is it mooglik om proeftiden hieltyd te ferlingen. Der kin no ek in libbenslange maatregel útsprutsen wurde wêryn't betingsten oplein wurde kinne om út de finzenis te bliuwen.

Neffens Canoy wurdt hjirmei de neidruk minder lein op de ferjilding en mear op it foarkommen fan nije strafbere feiten. "De wet geeft nu twaalf voorwaarden waar een rechter uit kan kiezen, van locatieverbod tot verbod op middelengebruik", sa seit Canoy. "Op de rechter komt nu een zwaardere taak te rusten. Hij zal niet alleen de straf moeten bepalen, maar hij zal daarnaast uit die twaalf mogelijkheden een evenwichtige keuze moeten maken wanneer de kans op herhaling het kleinst zal zijn. Dit wordt een zeer moeilijke taak."

In rjochter kin wol persoanlik maatwurk leverje. Canoy: "De rechter kan meer bereiken met minder straf."