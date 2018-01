In bestelbus is woansdeitejûn yn it wetter belâne oan de Zeedijk by Piaam. Troch noch ûnbekende oarsaak rekke de wein fan de dyk en yn it wetter. De bestjoerder koe sels út de bestelbus komme en oan wâl klimme.

Dûkers fan de brânwacht fan Snits waarden oproppen foar it ûngelok, mar hoegden net yn aksje te kommen. It slachtoffer is troch ambulânsepersoniel neisjoen op ferwûningen, mar hoegde net mei nei it sikehûs.