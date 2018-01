Op de Deelenwei by Gersleat is woansdeitemoarn in auto tsjin in beam botst. De brânwacht, twa ambulânsen en in traumahelikopter waarden oproppen foar it ûngelok. De bestjoerder is swierferwûne rekke en de auto rûn in protte skea op. Mooglik is de auto troch de stoarm van de dyk rekke.