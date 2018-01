Offalle yn 2018? "Af en toe snoepen mag best"

Alle foarnimmens fan 2017 om sûn te iten, te sporten en oan dyn gewicht te tinken binne fansels op neat útrûn yn desimber, dé moanne fan lekker ite. It begûn al mei de pipernuten en sûkeladeletters. Dan al dat hearlike iten mei de krysttiid. En as útsmiter fansels alle oaljekoeken en fette happen mei âld en nij. Heech tiid om it roer om te goaien en sûner te iten yn 2018. Mar wat moatst dan dwaan en hoe foarkomst datst yn febrewaris alwer weromfalst yn dyn âlde gewoanten? Diëtiste Karin Lambrechtse jout ús tips.

1. Ried dy goed ta

"Bedenk van tevoren al waar je tegenaan kunt lopen en welke keuzes je dan hebt, zodat je bewustere en gezondere keuzes kunt maken. Of kook eten dat minder vet is. Dan kun je toch lekker snoepen, maar wel gezonder."

2. Skriuw in striidplan

"Maak een goed strijdplan voor jezelf. Schrijf op wat je motivatie is, wat je wilt bereiken en hoe. En wie jou daarbij gaat helpen. Dan kun je een heel eind komen."

3. Skeakelje help yn

"Het is heel belangrijk dat je zelf gemotiveerd bent, maar je kunt zeker ook hulp inschakelen van vriendinnen, een sportclub, coach of diëtist die je af en toe even achter de broek zitten."

4. Wês leaf foar dysels

"Stel je wilt afvallen, maar je hebt binnenkort veel feestjes, dan ga je al. Bereid je daar op voor, houd goed je doel voor ogen en stel niet te hoge eisen. Wees niet te streng voor jezelf, af en toe snoepen mag best."