Wy sjogge dizze wike alle dagen foarút op it jier fan Kulturele Haadstêd. Dit dogge we troch in pear projekten derút te pikken. Hjoed dogge we dat mei teäter- en muzykfoarstelling 'Lost in the Greenhouse' fan Orkater. It giet oer in Poalsk-Fryske leafde tusken de tomaten en komkommers yn 'e kassen fan Seisbierrum. Der wurdt op it stuit hurd wurke oan it stik dat yn april yn premjêre giet.