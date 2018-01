Kearslûzen troch hurde wyn ticht

Fanwege de hurde wyn dy't ferwachte wurdt, slút de provinsje in tal kearslûzen. It giet om de kearslûzen Goaiïngaryp, De Broek, De Jouwer en Lange Sleat. De slûzen wurde tiisdeitemiddei om trije oere sletten en bliuwe dat oant woansdeitemiddei trije oere. Fanwege de wynferwachting hat it KNMI koade giel ôfjûn. Foar Fryslân jildt dy fan fannacht trije oere oant moarntejûn seis oere. Der wurde yn dy perioade swiere oant hiele swiere wynstjitten ferwachte. De plysje op Skylge warskôget de bewenners dêrom los guod om har hûs hinne op te romjen of fêst te setten.