Remon Bruinsma wurdt tongersdeitejûn betocht

Der is kommende tongersdei yn Ljouwert in betinking foar Remon Bruinsma. It lichem fan de sûnt 1 desimber fermiste 18-jierrige Westerener waard moandeitemiddei fûn yn it wetter fan de Prinsetún. Al dy wiken ha de plysje en frijwilligers manmachtich nei Remon socht. Kommende tongersdei kinne belangstellenden harren om 7 oere jûns melde by de C&A oan de Nijstêd, wêrnei't in kuiertocht folget nei de Prinsetún. Dêr wurde driuwende kearskes yn it wetter litten. De tocht is neffens de inisjatyfnimmers yn oerlis mei de famylje.

We willen u uitnodigen om Remon te herdenken verzamelen ons donderdag 4 januari 19.00 uur bij C&A Leeuwarden kant Nieuwestad dan lopen wij zijn laatste wandeling en willen bij de prinsentuin drijvende kaarsjes in het water laten glijden.

