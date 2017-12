Kramer rydt massastart yn Súd-Koreä mei Verweij

Sven Kramer rydt de massastart op de Olympyske Spelen yn febrewaris 2018 yn Súd-Koreä. Koen Verweij wie al oanwiisd foar de massastart. Dat wie ien fan de saken dy't de seleksjekommisje op âldjiersdei bekend makke. Sven komt ek út op de 5000 meter, de 10 kilometer en rydt ek de ploege-efterfolging. Yn dy efterfolgingsploech sitte fierder Koen Verweij en Jan Blokhuijsen. Blokhuijsen rydt boppedat de 5000 meter.

De blessearre Kai Verbij is oanwiisd foar de 1000 meter. Verbij hie him op it OKT al pleatst foar de 500 meter, dêr rûn er in ljiskblessuere op. Syn ploechmaat Thomas Krol docht no net mei. Annouk van der Weijden, de winner fan de 5000 meter, komt mei Irene Schouten út op de massastart.