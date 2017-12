De plysje hat sneintemoarn yn Starum in groep jongeren warskôge, om't se in caravan en ferskate krystbeammen yn brân stutsen hienen. Iepen fjoer is ferbean yn de gemeente Súdwest-Fryslân, as dat sûnder ûntheffing dien wurdt. De jeugd lit it fjoer no ûnder kontrôle útbrâne.

De plysje fiert snein yn de gemeente ekstra kontrôles út.