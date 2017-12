Op de Elte Martens Beimastrjitte yn Eastermar is freedtemoarn in frou om it libben kaam troch in ûngelok mei in frachtwein. De helptsjinsten wiene manmachtich útriden, mar koene de frou net mear rêde. It is net dúdlik hoe't it ûngelok barre koe, de plysje docht ûndersyk.