It gaslek dat woansdeitejûn ûntstie yn Bakkefean is ta stân kaam troch fjoerwurk. Dat is yn it rioel smiten en dêrtroch is de gaslieding rekke en is der gas frijkaam. Bewenners fan de Weverswal yn Bakkefean moasten harren hûs ferlitte en binne opfongen op in oar plak yn it doarp. Nei in pear oeren mochten se werom nei harren wenten.

Neffens netbehearder Liander bart it faker dat der troch fjoerwurk in gaslek ûntstiet.