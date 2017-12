Kanker deadsoarsaak nûmer 1 yn Fryslân

Yn Fryslân komme de measte minsken te ferstjerren troch kanker, dat docht bliken út de nijste sifers fan it CBS. Yn tweintich jier tiid binne in kwart mear minsken om it libben kaam troch de sykte. Kanker hat yn de ôfrûne tsien jier hert- en faatsykten ynhelle as grutste deadsoarsaak yn de provinsje. It tal hert- en faatsyktes is tusken 1996 en 2016 mei goed in kwart ôfnaam. Fryslân rint hjirmei lyk mei it lanlike byld.