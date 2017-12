Heal april stie Ljouwert yn de lanlike skynwerpers. The Passion soarge derfoar dat der miljoenen Nederlanners nei de bylden seagen fan de Fryske haadstêd. Net allinne foar Ljouwert wie The Passion in moaie ynstruier, ek de karriêre fan sjongeres Elske DeWall hat der in enoarme boost troch krigen. It wie har momint fan 2017...