Sherida Spitse foar twa jier nei Vålerenga út Noarwegen

Sherida Spitse ferlit FC Twente en keart werom nei Noarwegen. De fuotbalster út Snits tekenet foar twa jier by Vålerenga, dat spilet op it heechste nivo yn Noarwegen. Earder spile Spitse ek al yn dat lân, by Lillestrøm.

Spitse kearde werom nei Nederlân mei it each op it Europeesk kampioenskip en de berte fan har dochter. Op de webside fan har management seit Spitse dat de Noarske Toppserien in sterke kompetysje is. "De plannen en werkwijze van de trainster spreken mij heel erg aan dus ik ben blij om hier een nieuwe stap in mijn carriere te kunnen zetten", fertelt Spitse.