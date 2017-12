Nijsblêd de Bildtse Post komt mei spesjale gemeente-edysje

Yn de lêste wike fan it jier falle der yn de gemeente It Bilt spesjale krante-edysjes fan de Bildtse Post op de doarsmatten. Dizze edysje giet oer It Bilt, dat fan 2018 ôf opgiet yn de nije gemeente Waadhoeke. De edysje fan it nijsblêd wurdt hûs-oan-hûs yn de gemeente besoarge.

Haadredakteur Gerard de Jong fan de Bildtse Post oer de spesjale edysje: "We wilden iets extra's doen en stilstaan bij het feit dat de gemeente ophoudt te bestaan. We hebben een special gemaakt met verschillende interviews, verhalen en het gaat allemaal over Het Bildt. Ook een afscheidsinterview met burgemeest Gerrit Krol die ophoudt. We laten de mensen zelf aan het woord."