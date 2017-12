Meardere ienheden fan de brânwacht binne sneintejûn útriden foar in brân yn in pleats by Haskerdiken. De brânwacht hat opskaald nei in grutte brân. It giet om in útslaande brân; de flammen komme troch it dak fan de frijsteande pleats hinne.

Neffens de brânwacht wienen de bewenners net thús doe't de brân útbruts. De pleats kin yntusken as ferlern beskôge wurde. De dyk is ôfsletten foar al it ferkear.