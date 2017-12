''2018 wurdt foar Fryslân in hiel moai jier.'' Dat seit kommissaris fan de Kening Arno Brok yn in krystboadskip. Brok dielde syn boadskip op Twitter. ''Wy moatte sjen litte hoe moai wy it hjir ha yn Fryslân'', seit er. ''Mei ús taal, ús lânskip en ús mienskip.''

De kommissaris fan de Kening spruts ek de hoop út dat alle Friezen har yn it Kulturele Haadstêd-jier as ambassadeurs fan Fryslân opstelle sille.