Plysje: tips oer Remon Bruinsma graach oer de telefoan

Ynformaasje, tips of ideeën oer de ferdwining fan Remon Bruinsma binne ek dit krystwykein fan herte wolkom by de plysje. De plysje krijt dy ynformaasje it leafst telefoanysk op telefoannûmer 0900-8844. Der binne ek minsken dy't besykje om de plysje fia Twitter of oare digitale media te tippen, mar sokke tips binne lestich by te hâlden foar de plysje.



Sneon is der wer op ferskate lokaasjes troch tsientallen frijwilligers om Remon Bruinsma socht. Dat barde ûnder oare by de fleanbasis en yn de Ljouwerter bosk. Ek op de Twadde Krystdei sil der wer socht wurde. As dat wer tips of oanwizigings opsmyt krijt de plysje dy it leafst oer de telefoan.

Als u informatie, tips of ideeën hebt over de verdwijning van #RemonBruinsma belt u dan met: 0900 8844. Uitwisseling via twitter is lastig. Tevens lezen wij niet 24 uur per dag uit. — Politie Leeuwarden (@politie_lwdn) December 24, 2017