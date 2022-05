De Hoop (PvdA) oer krisis yn flechtlingeopfang: "Nim in foarbyld oan Dijkhoff"

De Hoop diskusjearre yn Buro de Vries mei LC-sjoernalist Irene Overduin en Albert van Keimpema, VVD-riedslid yn De Fryske Marren, oer de problemen mei de flechtlinge-opfang yn ús lân.

Neffens Overduin beskôgje we de problemen as in ynsidint, wylst it dat net is. "Het is een crisis die al jarenlang voortduurt. Die crisis heeft pieken en dalen en op dit moment zien we een enorme piek. Je moet het dus bekijken als een systeemcrisis."