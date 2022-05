Wjukken wynpark Nij Hiddum-Houw te sjen: "Landschap van de 21e eeuw"

It doel is dat it wynpark ein dit jier hielendal klear is. Ofrûne wike waarden de wjukken mei in spesjaal transport nei Surch brocht. Fan de 16 âlde lytsere wynmûnen binne de measten al ôfbrutsen.

'Effisjinter en rêstiger'

It nije park bestiet út 9 grutte eksimplaren. Neffens wurdfierder Robert Portier fan enerzjybedriuw Vattenfall is it tige wichtich. "De oude windmolens produceerden samen minder dan de negen nieuwe. Dus is vervanging simpelweg efficiënter."

Boppedat soe de nije situaasje better wêze foar it byld. "Zestien of negen molens in een landschap, dat is nogal een verschil. Bovendien draaien de grote molens langzamer en dat voelt wat rustiger voor de omgeving."