Hûnderten Cambuursupporters ûnthelje spilersbus by stadion

Cambuur wûn sneintemiddei mei 3-2 op besite by FC Grins. Earder dizze wike spilen de Ljouwerters har definityf feilich en troch de winst op Grins klom Cambuur sels noch nei it linkerrychje.

Nei't de spilersbus ûnthelle wie, klommen de spilers en trainers op it bordes by it stadion. Dêr joegen in pear fan harren koarte taspraken, ûnder wa ynterim-trainer Dennis Haar. Dy droech de prestaasje op oan Henk de Jong. "De enige echte hoofdtrainer hier!"