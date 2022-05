Dirigint Bienze IJlstra krijt lanlike ûnderskieding

IJlstra krige de priis snein by it dûbeldkonsert fan CMV Oranje Minnertsgea en it Nationaal Jeugd Fanfare Orkest (NJFO). IJlstra is sûnt septimber 2014 dirigint fan Oranje.

De award is neamd nei de âld-dirigint fan it NJFO, Piebe Bakker. IJlstra krige in byldsje en Durk Dam, de âld-foarsitter fan de Organisatie van Muziekverenigingen in Friesland (OMF), hold in taspraak.