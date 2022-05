Van Hooijdonk: "Laat AZ maar komen, wij zijn niet bang"

Bepalend by dy omslach wie de wiziging fan it systeem. In pear wiken nei't Ole Tobiasen it oernaam fan Johnny Jansen, gong Hearrenfean 5-3-2 spyljen. "Dat is cruciaal geweest, een goede keuze van de trainer. In de thuiswedstrijd tegen Heracles klikte het ineens."

Om in plak yn de play-offs ôf te twingen, moast Hearrenfean thús winne fan Go Ahead Eagles en dan mocht NEC thús net winne fan Fortuna Sittard. Van Hooijdonk bleau yn de wedstriid op de hichte fan de stân yn Nijmegen. "Ik keek steeds op de schermen in het stadion. En nog voordat wij scoorden, zag ik dat het daar 1-0 stond."

Gjin goede kopper

Net folle letter soarge Van Hooijdonk mei in kopgoal foar de 1-0. Nei it skoft skoarde er opnij mei de holle. Wylst er net echt in goede kopper is, fynt er sels. "Mijn vader kon beter koppen, ik ben sneller. Ik kan wel goed timen, zoals bij de 2-0. Dat was een geweldige actie van Thom Haye. Dan hoef ik 'm alleen maar binnen te knikken, dat ging goed."

En no kin er him dus opmeitsje foar twa wedstriden tsjin AZ. "We hebben niets te verliezen. AZ zal direct de moeilijkste tegenstander zijn. Laat ze maar komen, wij zijn niet bang."

Tobiasen: no ek sjen litte yn grutte wedstriden

Trainer Ole Tobiasen hat der ek wol nocht oan. "AZ is een heel goede tegenstander. Wij moeten het nu laten zien in de grotere wedstrijden. Niet zo lang geleden hebben we nog van AZ verloren."