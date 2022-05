Partoer Steenstra wint yn Dronryp: te sterk foar Kingma yn finale

Ferline wike gong de finale foar Steenstra, Hiemstra en Wassenaar noch ferlern, doe tsjin it partoer fan Marten Bergsma, dat yn Dronryp net fierder kaam as de twadde omloop. "It is wat raar sein, mar ik win leaver hjir yn Dronryp as yn Frjentsjer", sei Hiemstra. "It wurdt hjir aanst in moai feest."

Dijkstra tredde

It tredde plak yn Dronryp wie foar Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis. Dy gongen op 5-4 6-6 ûnderút yn de heale finale tsjin Kingma-en-dy.

Wassenaar waard keazen ta kening yn Dronryp.