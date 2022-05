Cambuur wint yn Grins en einiget yn linkerrychje

Goals, goals, goals

In lytse fiif minuten nei it skoft ferdûbele Mees Hoedemakers de foarsprong foar Cambuur. Issa Kallon brocht de bal by de middenfjilder, dy't op de râne fan it strafskopgebiet in drûge skower ôffjoerde op it doel fan Leeuwenburgh. Dy koe der net by.

Om kâns te meitsjen op in play-offticket om Europeesk fuotbal, moast Cambuur mei minstens trije goals ferskil winne fan Grins. Yn de 58e minút waard dat in stik dreger. Jørgen Strand Larsen draaide knap fuort by Marco Tol en skeat Grins nei 1-2.

Net folle letter wie de marzje dochs wer twa. Bjorn Meijer hold Mitchel Paulissen fêst en skiedsrjochter Dieperink wiisde nei de stip. Yn syn lêste westriid makke Issa Kallon der 1-3 fan. Net folle letter wie er sels ticht by de 1-4, mar doe skeat er hurd oer.